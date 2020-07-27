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В СК предложили ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью

ТК «Звезда»иещё 18
30 минут назад
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Проект статьи «Налоговое мошенничество» совместно разработали Генпрокуратура, ФНС, МВД и СК.
В Следственном комитете России предложили ввести в Уголовный кодекс новую статью «Налоговое мошенничество». Об этом рассказала заместитель председателя СК генерал-полковник Елена Леоненко.
В интервью РИА Новости она отметила, что проект статьи совместно разработали Генпрокуратура, ФНС, МВД и СК.
«Но этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано», - подчеркнула Леоненко.
Она добавила, что к налоговым преступлениям сейчас относят четыре статьи УК РФ.
«Налоговое преступление, если возьмем статью 199 УК РФ, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере, оно предусматривает до шести лет лишения свободы, в то время как статья 159 УК РФ, по которой квалифицируется хищение путем обмана в особо крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы, то есть меры ответственности разные», - сказала зампредседателя СК.
Но, по ее словам, бывают случаи, когда одни и те же действия квалифицируют по-разному: по 159 статье и по 199 статье.
Ранее Леоненко назвала топ-5 регионов лидеров по числу налоговых преступлений. Первые два места занимают Москва и область.
Комментарии4
Общество,Криминал,Видео,Елена Леоненко,Федеральная налоговая служба,Генпрокуратура РФ,СКР,МВД,РИА Новости,Россия
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