Шендерович ответил на обвинения в домогательствах

Известного журналиста и писателя Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах.

Журналистка Лидия Михальченко написала в Фейсбуке, что Шендерович домогался не только ее, но и еще двух женщин и, по ее словам, Ольга Крассак и Мария Троицкая готовы публично поведать об этом.

«До марта этого года я считала его одним из лучших людей в этом мире. Нежелание слышать и замечать отказ с моей стороны и его ответ Мари «а для чего еще мужчины с девушками встречаются» — на ее негодование домогательствами на дружеской, как она считала, встрече (переписка имеется) повергли в шок», — написала Михальченко.

Ольга Крассак сообщила, что знает четырех женщин, столкнувшихся с домогательствами Виктора Шендеровича.

Сам Виктор Шендерович прокомментировал ситуацию в Фейсбуке.

«Я не оскотинел, чтобы обсуждать публично подробности личной жизни. Ни своей, ни чужой. Мне есть, о чем сожалеть и в чем раскаиваться в своей мужской жизни, но. Я никогда не писал и не говорил глупостей, закавыченных г-жой Крассак от моего имени. В моих отношениях с женщинами я никогда не прибегал ни к насилию, ни к угрозам и шантажу, ни к использованию служебного положения (его и не было никогда)», — написал Шендерович.

Он также добавил, что ««Новая этика», которая не позволяет мужчине предложить близость женщине, но позволяет опубликовать частную переписку, мстить за недостаток внимания, пиариться на раскрученном имени и безнаказанно и тяжело клеветать, — эта этика никогда не будет моей».