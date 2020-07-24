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Шендерович ответил на обвинения в сексуальных домогательствах 

Свободная пресса 24 минуты назад
Шендерович ответил на обвинения в домогательствах
Фото: РИА Новости
Известного журналиста и писателя Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах.
Журналистка Лидия Михальченко написала в Фейсбуке, что Шендерович домогался не только ее, но и еще двух женщин и, по ее словам, Ольга Крассак и Мария Троицкая готовы публично поведать об этом.
«До марта этого года я считала его одним из лучших людей в этом мире. Нежелание слышать и замечать отказ с моей стороны и его ответ Мари «а для чего еще мужчины с девушками встречаются» — на ее негодование домогательствами на дружеской, как она считала, встрече (переписка имеется) повергли в шок», — написала Михальченко.
Ольга Крассак сообщила, что знает четырех женщин, столкнувшихся с домогательствами Виктора Шендеровича.
Сам Виктор Шендерович прокомментировал ситуацию в Фейсбуке.
«Я не оскотинел, чтобы обсуждать публично подробности личной жизни. Ни своей, ни чужой. Мне есть, о чем сожалеть и в чем раскаиваться в своей мужской жизни, но. Я никогда не писал и не говорил глупостей, закавыченных г-жой Крассак от моего имени. В моих отношениях с женщинами я никогда не прибегал ни к насилию, ни к угрозам и шантажу, ни к использованию служебного положения (его и не было никогда)», — написал Шендерович.
Он также добавил, что ««Новая этика», которая не позволяет мужчине предложить близость женщине, но позволяет опубликовать частную переписку, мстить за недостаток внимания, пиариться на раскрученном имени и безнаказанно и тяжело клеветать, — эта этика никогда не будет моей».
Напомним, ранее журналистка издания The Bell Екатерина Аренина обвинила игрока «Что? Где? Когда?» 40-летнего Михаила Скипского в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.
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Комментарии 3
Общество , Мария Троицкая , Михаил Скипский , Виктор Шендерович
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