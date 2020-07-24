Россиянам открыли неизвестную страну 

С первого августа россияне смогут летать за границу. Правда, список стран, куда можно отправиться, очень короткий. В него попали Турция Великобритания и малопопулярная у наших туристов Танзания . Почему именно эти три страны удостоились такой чести, останется ли Турция бюджетным курортом и переживут ли иностранную конкуренцию Крым и курорты Краснодарского края

Россия открывает международное авиасообщение с 1 августа. Однако список стран, куда могут улететь россияне пока очень скромный. Это Великобритания, Танзания и Турция. Открыты на выезд будут лишь аэропорты Москвы (Подмоковья), Петербурга и Ростова-на-Дону. Впрочем, вскоре список стран может быть расширен.

Что касается аэропортов, то открытие столичных авиаузлов вполне логично. Москва — это центральные воздушные ворота, Питер — северные ворота, а Ростов-на-Дону с новым аэропортом является южными воздушными воротами страны. Особенно важен этот аэропорт для турецкого направления. Летать в Турцию из российских регионов через Ростов и быстрее, и дешевле, отмечает глава «Авиа.ру» Роман Гусаров . Контролировать несколько транспортных хабов проще, чем все аэропорты. При этом, улететь за границу можно будет из любого региона, только с пересадкой в Москве, Питере или Ростове. В подавляющем большинстве случаев, и до пандемии улететь напрямую из российских регионов было нельзя.

Открытие для полетов трех стран означает, что все стороны считают уровень заболеваемости приемлемым, и каждая из них создает равные условия для приема граждан, считает глава отраслевого портала «Авиапорт» Олег Пантелеев . Суть в том, что одни страны (в основном туристические) готовы пускать россиян, а другие — нет. С другой стороны, не всегда Россия готова возобновить авиасообщение с такими странами из-за соображений безопасности. Однако переговоры на двустороннем уровне продолжаются, поэтому есть шанс, что список разрешенных для полетов стран будет пополняться.

«Конечно, открытие Турции частично снизит спрос на наши курорты. В этом нет сомнения», — говорит Сергей Ромашкин , генеральный директор туроператора «Дельфин», занимающегося преимущественно внутренним туризмом.

Однако жаловаться не приходится: июль показывает выдающиеся результаты, а август, видимо, пройдет уже в чуть более спокойном режиме. «В августе 2019 году Турция приняла 1 млн туристов из России. Однако в этом году полетит уже, конечно, меньше. Не все туристы смогут в таком аварийном режиме решиться на поездку. Многие принимают такие решения за год до отдыха. Нужно подкопить денег, согласовать отпуск», — считает Ромашкин.

По его оценке, Турция может оттянуть с российского юга 500 тыс. туристов.

«Крым сейчас принимает порядка 50 тысяч туристов в день. За август полуостров может принять 1,5 млн туристов, Краснодарский край — свыше 3,5 млн туристов.

Если Турция отнимет у нашего юга полмиллиона человек, значит, турпоток в Крым и Краснодарский край снизится в августе с 5 млн на 10% до 4,5 млн человек. Это сравнимо с прошлогодними показателями. По году это будет всего несколько процентов», — говорит Сергей Ромашкин.

Открытие Турции — вполне понятно. Это страна кровно заинтересована в российских туристах, которые вносят серьезный вклад в турецкий ВВП. И в последнее время там официально отмечается улучшение эпидемиологической ситуации.

Открытие Великобритании тоже логично. Она не является членом ЕС , а Евросоюз пока очень не хочет пускать россиян к себе из-за страха вируса. Между тем, между Россией и Великобританией сохраняются тесные деловые и миграционные контакты, как на финансовом и юридическом, так и на рынке недвижимости.

Неизвестной лошадкой в этом списке стала африканская Танзания с райским островом Занзибар. Если Турция — это массовый бюджетный пляжный отдых, то, возможно, Занзибар открыли для более обеспеченных россиян, предпочитающих отдыхать на еще недоступных Мальдивах или Бали?

На самом деле, в профессиональном туристическом сообществе уже появились шутки про Танзанию. Они посвящены тому, что сейчас поисковики просто взорвутся, так как россияне кинутся скупать туры на Занзибар. Однако в реальности туррынок уверен, что на остров и раньше летало мало россиян, так и теперь будет летать мало. Никакой конкуренции ни российскому югу, ни турецкому туризму африканский остров не составит.

«На Занзибар летал только один туроператор. В лучшие времена это было 500 россиян в месяц. Да, это африканская экзотика, но отдых на этом острове, на самом деле, не роскошный, а скромный. Основная масса отелей — это 3-4 звезды. Люди, которые отдыхали на Мальдивах, конечно, туда не полетят», — говорит Сергей Ромашкин.

Туроператоры ожидают открытие также Белоруссии и Абхазии. Исторически так сложилось, что этими направлениями занимаются туроператоры, специализирующиеся по внутреннему, а не выездному туризму.

«Мы ждем открытия Абхазии и Белоруссии в августе. Нам непонятно, почему они до сих пор не открыты. Возможно, что российские руководители считают их данные по заражению недостоверными», — говорит Ромашкин. Поток туристов из России в эти две страны довольно большой. В 2019 году они приняли более 1 млн туристов из России. «Это, конечно, не так мощно, как Турция, которая приняла в прошлом году 7 млн россиян, но это сопоставимо с потоком в Грецию или Испанию», — замечает глава «Дельфина».

По его мнению,

открытие Абхазии поможет немного разгрузить Сочи, где туристы уже жалуются на чересчур большое количество людей.

К тому же, в Абхазии более длинный курортный сезон: температура на 2-3 градуса теплее, чем в Большом Сочи. А в Белоруссии россиян привлекают санатории. Впрочем, для этих стран авиасообщение не так важно. Для отдыха в Абхазию россияне летят через Адлер, а в Белоруссию едут, как правило, на поезде или автомобиле.

Туроператоры ожидают, что дальше на очереди — открытие европейских стран. Пока ЕС не готов впускать россиян, но он вернется к обсуждению этого вопроса 3 августа. Поэтому в лучшем случае ряд европейских стран может открыться уже в середине августа, не исключает Ромашкин. Однако вряд ли на вылет откроется весь Евросоюз.

«Три страны, которые в наибольшей степени заинтересованы в россиянах — это Греция, Испания и Италия. Именно они активно пытаются протащить решение о возобновлении авиасообщения. Эти три страны критически важны и для нас, так как на них приходится половина от всего европейского турпотока», — говорит Ромашкин.

Вырастут ли цены на зарубежные полеты? В первые недели цены могут быть и невысокими, однако как только продажи пойдут, авиакомпании могут повысить тарифы, считает Олег Пантелеев. «Если спрос будет низким, то и цена будет низкой. Сейчас стоимость билетов по России на 30-40% ниже, чем в прошлом году. Авиакомпании терпят убытки, но продавать дороже не могут. Но если будет взрывной ажиотажный спрос на международные полеты, то и цена на авиабилеты может взлететь», — говорит Роман Гусаров.

Однако резко повышать тарифы по сравнению с прошлым годом, авиакомпании побоятся. «Существенного сокращения провозных мощностей не произошло, а маршрутная сеть сократилась. Значит, авиакомпании будут толкаться на узком рынке, поэтому им неизбежно придется предлагать невысокие тарифы, чтобы хоть как-то привлечь пассажиров. По мере расширения доступной маршрутной сети тарифы будут расти», — рассуждает Олег Пантелеев. И в наибольшей степени на повышение цен повлияют события конца августа-начала сентября, когда высока вероятность банкротства авиакомпаний, добавляет эксперт.

По данным АТОР, туроператоры уже начали предлагать туры в Турцию. Так, на неделю в Аланью вдвоем можно слетать за 51 тыс. рублей при размещении в трехзвездочном отеле. На троих путевка по системе «все включено» обойдется в 76 тыс. рублей, но уже в четырехзвездочном отеле. Авиакомпании также уже вовсю продают билеты в разрешенные страны.

И, конечно, необходимо соблюдать правила перевозок. Маски и перчатки обязательны и в аэропорту, и в самолете. Хотя рассаживать пассажиров через одного на борту никто не будет. Однако вставать со своего места можно только при разрешении стюарда. Обязательной становится справка об отсутствии вируса, которая действует недолго. В любом случае, стоит уточнить правила принимающей страны, которые могут отличаться. Рекомендуется приобрести также медстраховку, которая сможет обеспечить лечение за границей именно от нового вируса. Она обойдется от 2 до 10 тыс. рублей.