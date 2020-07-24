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Появились официальные правила для въезжающих в Турцию россиян 

Ura.Ru 49 минут назад
Россиянам раскрыли правила поведения в Турции
Фото: ТАСС
После прилета в Турцию россияне должны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщает посольство России в Анкаре.
«Власти Турции призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты», — сказано на странице посольства в Facebook.
Отмечается, что в Турции будут штрафовать тех, кто не носит макси на 900 турецких лир (9300 рублей).
По данным посольства, перед вылетом в Турцию всем россиянам будут измерять температуру, а пассажиров с подозрением на COVID-19 изолируют на 14 дней. Отмечается, что в турецких аэропортах не станут требовать справку об отсутствии COVID-19, но можно будет пройти платный тест на коронавирус стоимостью 15 евро.
Ранее сообщалось, что в России с 1 августа возобновятся перелеты в другие страны. Откроются международные рейсы из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, будут доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, передает «Ридус».
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Общество , Татьяна Голикова , Ридус , Турция
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