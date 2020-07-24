Россиянам раскрыли правила поведения в Турции

После прилета в Турцию россияне должны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщает посольство России в Анкаре.

«Власти Турции призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты», — сказано на странице посольства в Facebook.

Отмечается, что в Турции будут штрафовать тех, кто не носит макси на 900 турецких лир (9300 рублей).

По данным посольства, перед вылетом в Турцию всем россиянам будут измерять температуру, а пассажиров с подозрением на COVID-19 изолируют на 14 дней. Отмечается, что в турецких аэропортах не станут требовать справку об отсутствии COVID-19, но можно будет пройти платный тест на коронавирус стоимостью 15 евро.