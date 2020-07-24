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Бастрыкин открыл федеральный судебно-экспертный центр СКР 

Lenta.ru 1 час назад
Бастрыкин открыл федеральный судебно-экспертный центр СКР
Фото: пресс-служба СК РФ
В Москве состоялось торжественное открытие Федерального Государственного Казенного Учреждения (ФГКУ) «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации (СКР)». Оно приурочено ко дню сотрудников органов следствия. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
Председатель СКР Александр Бастрыкин подчеркнул важность события, отметив, что специалистами ежегодно проводится порядка 30 тысяч экспертиз и исследований, результаты которых зачастую решают судьбу резонансных и сложных в раскрытии преступлений. Глава ведомства выразил уверенность, что экспертная служба СК России будет развиваться, расширять спектр проводимых ею исследований.
Бастрыкин поздравил следователей, криминалистов, экспертов и всех сотрудников ведомства с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов за нравственное воспитание молодежи и повышение профессионального уровня молодых сотрудников. Он отметил, что сегодняшних следователей готовят со школьной скамьи — созданы три кадетских корпуса. Кроме того в 32 регионах имеются 83 кадетских класса, две академии в Москве и Санкт-Петербурге. В этом году открывает свои двери Севастопольский филиал и пансион воспитанниц Санкт-Петербургского кадетского корпуса.
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Комментарии
Общество , Александр Бастрыкин , Москва
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