Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили журналиста Виктора Шендеровича в домогательствах. Свои истории они опубликовали в Facebook.

Журналистка Лидия Михальченко написала, что готова открыто заявить, что пострадала от действий Шендеровича, и добавила, что вместе с ней это готовы сделать две другие женщины — Ольга Крассак и Мари Троицкая.

Михальченко призналась, что долгое время считала Шендеровича «одним из лучших людей в этом мире». Однако позже ее повергло в шок нежелание журналиста «слышать и замечать отказ» с ее стороны, а также произошедшее между ним и другой девушкой. Михальченко написала, что Шендерович и Троицкая договорились о дружеской встрече, однако там он начал домогаться к ней, а в ответ на ее негодование сказал: «А для чего еще мужчины с девушками встречаются?»

Журналистка добавила, что по-прежнему не может прийти в себя после случившегося. Михальченко подчеркнула, что приняла решение рассказать о домогательствах со стороны Шендеровича несмотря на то, что ожидает травлю после публикации. По ее словам, подобные истории «рано или поздно переломят хребет этому верблюду — убеждению, что женщин можно трогать, лапать, заниматься сексом без активного согласия, пользуясь защитной реакцией замирания, а потом говорить, что "ты сама хотела" и "вообще это недоразумение"».

Крассак в своей публикации отметила, что ей известны имена четырех девушек, которые «непосредственно от него пострадали». По ее словам, они не смогли поделиться своими историями: девушек запугивали и грозились уволить. Кроме того, по мнению Крассак, этим девушка угрожают «тонны помоев» от «группы поддержки» Шендеровича.

Женщина отметила, что на защиту журналиста выйдут люди, «которые воспитывались в патриархальных рамках дозволенности и легкодоступности».

«Для них человек с именем и заслугами странным образом имеет индульгенцию на мерзкое поведение, на насилие и харассмент», — подчеркнула автор публикации и призвала осуждать тех, кто совершает поступки, а не тех, кто о них рассказывает.

Журналистка Ольга Карчевская добавила, что знала о том, что Шендерович «практикует сексуализированное насилие». По ее словам, пострадавшие от него девушки хотели поделиться историями анонимно, однако в итоге сделали это открыто. Карчевская добавила, что Михальченко показывала ей скриншоты переписки с Шендеровичем, и поручилась за достоверность ее публикации.

В середине июля русскоязычные пользовательницы сети начали публиковать в сети рассказы об абьюзе и домогательствах со стороны мужчин. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ, в частности, «МБХ Медиа», телеканала «Дождь», «Новой газеты», самиздата «Батенька, да вы трансформер».