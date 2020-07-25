Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лютая жара: прогноз погоды от Гисметео на месяц 

Свободная пресса и ещё 1 1 час назад
Лютая жара: синоптики напугали россиян
Фото: ТАСС
На юге России в предстоящем месяце ожидается высокий температурный фон. Наряду с очень жаркими днями предполагается небольшое количество дождей, сообщает новости о прогнозе погоды Гисметео.
В Волгограде, передает новость Гисметео, столбик термометра будет подниматься до +35 градусов и выше. В течение месяца, по прогнозу погоды, синоптики обещают небольшое количество осадков.
В Сочи, сообщает новость Гисметео, в предстоящем месяце будет немного прохладнее. Прогноз погоды предполагает повышение температурного фона в светлое время суток максимум до +30 градусов.
Россиянам пообещали неоднородное лето
В Краснодаре, если верить новостям от синоптиков Гисметео, температура будет зашкаливать за +37. После гроз и дождей в конце июля, предполагает прогноз погоды, осадков в следующем календарном месяце почти не будет.
Очень немного дождей, сообщает новость Гисметео, будет и в Астрахани. Солнце поднимет температурный фон, по прогнозу погоды, до +35 и выше. Относительная прохлада наступит лишь во второй половине августа.
Столь же жарко, передает новость Гисметео, будет в предстоящем месяце и в Ростове-на-Дону. По прогнозу погоды, столбик термометра будет подниматься до +35 градусов и выше.
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Свободная пресса: последние новости
Минздрав: осенью не ожидается скачка заболеваемости коронавирусом Минздрав: осенью не ожидается скачка заболеваемости коронавирусом «Видео аварии Ефремова смонтировано из кусков - неизвестно, кто был за рулем» «Видео аварии Ефремова смонтировано из кусков - неизвестно, кто был за рулем» СМИ опубликовали пророчество Ванги для России на 2021 год СМИ опубликовали пророчество Ванги для России на 2021 год
Комментарии 4
Общество , Погода , Прогноз погоды , Волгоград , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
«Дубина» России смертельно испугала Польшу
«Дубина» России смертельно испугала Польшу
В Москве начали взрывать СК «Олимпийский»
В Москве начали взрывать СК «Олимпийский»
Видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение