Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге с 27 июля заработают ТЦ 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
В Петербурге заработают ТЦ
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге с 27 июля возобновят работу торговые и торгово-развлекательные центры. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Отмечается, что губернатор Петербурга Александр Беглов внёс соответсвующие изменения в постановление правительства города от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Также с 27 июля смогут возобновить работу бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, расположенные в ТЦ и ТРЦ, но условии, что у них есть в наличии обособленные помещения и торговые залы.
Сообщается, что «объекты развлечения и досуга в торговых центрах пока не смогут начать работу, но для маленьких петербуржцев будут открыты детские игровые комнаты — как в торговых центрах, так и на предприятиях общественного питания».
Кроме этого сохраняется запрет на розничную торговлю и оказание услуг в коридорах, атриумах, фойе и иных местах общего пользования ТЦ и ТРЦ.
Ранее Беглов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге.
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
RT на русском: последние новости
Россия с 1 августа откроет международные рейсы в три страны Россия с 1 августа откроет международные рейсы в три страны СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Комментарии
Общество , Александр Беглов , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
«Засунул руки в трусы»: новые жертвы игрока «Что? Где? Когда?»
«Засунул руки в трусы»: новые жертвы игрока «Что? Где? Когда?»
Россия открывает границы с тремя странами
Россия открывает границы с тремя странами
Россия «прикрыла» Израиль от «смертельной угрозы»
Россия «прикрыла» Израиль от «смертельной угрозы»
Видео
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение