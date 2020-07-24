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Россиян расстроили новостью о международных перелетах 

Вероника Полынина 28 минут назад
Низких цен на билеты после возобновления международного авиасообщения не будет, считает первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.
Он пояснил, что с 1 августа возобновится только регулярное авиасообщение, которое изначально намного дороже чартерных рейсов.
«Я не думаю, что цены на перелет будут дешевые. Сейчас спрос будет очень высоким, поэтому вряд ли стоит ожидать распродаж», — сказал он телеканалу «360».
Канторович отметил, что не ожидал включения Танзании в список стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение в первую очередь, и усомнился в высоком спросе на это направление.
«Там пока речь идет только о Занзибаре. Пляжный отдых — это не самое интересное в Танзании. То, что на материке: животные, сафари, — вот это интересно. А лететь ради пляжного отдыха в такую даль не очень оправданно, когда рядом есть та же самая Турция», — сказал вице-президент АТОР.
Как ранее сообщал «Рамблер», с 1 августа Россия на взаимной основе возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. С 1 августа будут возобновлены полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа в курортные турецкие города — Анталию, Бодрум и Даламан.
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Общество , Видео , Владимир Канторович , Ассоциация туроператоров России
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