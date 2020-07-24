Я не думаю, что цены на перелёт будут дешёвые. Сейчас спрос будет очень высоким, поэтому вряд ли стоит ожидать распродаж, — сказал Канторович.

По его словам, речь идёт только о регулярном сообщении.

Также эксперт подчеркнул, что не ожидал открытия Танзании, так как она не пользуется большой популярностью у россиян, и летать туда далеко и дорого.

Пляжный отдых — это не самое интересное в Танзании. То, что на материке: животные, сафари, — вот это интересно. А лететь ради пляжного отдыха в такую даль не очень оправданно, когда рядом есть та же самая Турция, — передаёт его слова телеканал «360».