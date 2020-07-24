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Познер сделал заявление о своем здоровье 

Артём Кульша 1 час назад
Познер сделал заявление о своем здоровье
Фото: РИА Новости
Вены журналиста Владимира Познера опали, потому что он часто сдавал кровь. Об этом он сам сообщил на своем сайте.
Журналист рассказал, что многие мужчины боятся уколов и чаще женщин падают в обморок, когда сдают кровь, а он не только не боится уколов, а даже в свое время получил медаль «Заслуженный донор СССР» за то, что часто сдавал кровь.
«К сожалению, тогда иглы были очень толстые и получилось так, что мои вены как-то опали», — сообщил он.
По словам Познера, опадение вен стало причиной того, что в настоящее время у него очень трудно брать кровь — найти вену сразу может лишь очень хорошая медицинская сестра.
В апреле, как сообщал «Рамблер», Познер заявил, что поддерживает меры, принятые властями России в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, потому что они соответствуют интересам общества и государства.
Тогда же он назвал недоверие некоторых граждан России официальной информации о пандемии коронавирусной инфекции странным и объяснил его тем, что недоверие власти заложено у россиян на генном уровне.
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Общество , Владимир Познер
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