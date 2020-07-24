По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами. Видеозапись ее заявления привел Telegram-канал Life Shot.

«Рамблер» писал, что международное авиасообщение было приостановлено в России 27 марта в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Сегодня было объявлено, что авиасообщение возобновляется с 1 августа. Рейсы за рубеж будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Голикова уточнила, что Россия на взаимной основе возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

«Хочу напомнить, что Великобритания не закрывала границы, но для всех, кто прилетает, согласно требованиям страны, необходим четырнадцатидневный карантин», — пояснила она.

Вице-премьер также отметила, что с 1 августа будут возобновлены полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа в курортные турецкие города — Анталию, Бодрум и Даламан. Также будет восстановлено авиасообщение с Танзанией.

В свою очередь министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что Россия ведет переговоры еще с 30 странами, сообщает RNS.