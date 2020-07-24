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Россия возобновит авиасообщение только с 3 странами 

Алиса Селезнёва и ещё 12 23 минуты назад
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами. Видеозапись ее заявления привел Telegram-канал Life Shot.
«Рамблер» писал, что международное авиасообщение было приостановлено в России 27 марта в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Сегодня было объявлено, что авиасообщение возобновляется с 1 августа. Рейсы за рубеж будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Россия возобновляет международное авиасообщение
Голикова уточнила, что Россия на взаимной основе возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
«Хочу напомнить, что Великобритания не закрывала границы, но для всех, кто прилетает, согласно требованиям страны, необходим четырнадцатидневный карантин», — пояснила она.
Вице-премьер также отметила, что с 1 августа будут возобновлены полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа в курортные турецкие города — Анталию, Бодрум и Даламан. Также будет восстановлено авиасообщение с Танзанией.
В свою очередь министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что Россия ведет переговоры еще с 30 странами, сообщает RNS.
«Работа по расширению географии открываемых международных направлений продолжается», — подчеркнул он, уточнив, что российские авиакомпании приступят к продаже авиабилетов в ближайшее время.
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Общество , Видео , Евгений Дитрих
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