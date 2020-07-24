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Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами 

Rambler News Service и ещё 4 12 минут назад
Россия открывает границы с тремя странами
Фото: ТАСС
Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Занзибаром, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
Россия возобновляет международное сообщение
«Сегодня мы можем сказать, что это пока только три страны. Потому что мы пока относимся весьма аккуратно, чтобы возобновление международного авиасообщения не привело к появлению новых завозных случаев на территории РФ. …Что это за три страны? с 1 августа 2020 года Российская Федерация на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией, это столица Великобритании — Лондон… Это Турция, … ну и наконец такой экзотической маршрут, как Танзания, на Занзибар», — рассказала Голикова.
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Общество , Татьяна Голикова , Занзибар , Великобритания , Турция
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