Опубликованы новые данные по заразившимся COVID-19

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 25 июля превысило 15,6 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 15 676 604 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 230 тысяч. За весь период пандемии скончались 638 577 инфицированных, более 8,9 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных более четырех миллионов). На второй строчке находится Бразилия (2,28 миллиона человек), Индия (1,28 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (799 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (421,9 тысячи). В десятке рейтинга также расположились, Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 145 539 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 5811 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 800 849 случаев заражения коронавирусом. Из них более 588 тысяч пациентов выздоровели, 13 046 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 26,3 миллиона тестов на коронавирус. Ранее, в июне, ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

24 июля в мире был зафиксирован рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за сутки. За 24 часа у 284 тысяч человек в мире был подтвержден вирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.