Мурашко назвал срок снятия ограничений в России

Все ограничения, введенные в России для предотвращения распространения коронавируса, могут быть сняты в феврале. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко пишет РИА Новости.

По его словам, пока Россия движется этим курсом.

«Мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной и привычной нашей жизни», — подчеркнул глава Минздрава.

«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 811, до 800 849 человек. Накануне был зафиксирован прирост в 5 848 человек, за день до этого — 5 862.