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В Минздраве назвали срок снятия всех ограничений 

Алиса Селезнёва 8 минут назад
Мурашко назвал срок снятия ограничений в России
Фото: ТАСС
Все ограничения, введенные в России для предотвращения распространения коронавируса, могут быть сняты в феврале. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко, пишет РИА Новости.
По его словам, пока Россия движется этим курсом.
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«Мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной и привычной нашей жизни», — подчеркнул глава Минздрава.
«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 811, до 800 849 человек. Накануне был зафиксирован прирост в 5 848 человек, за день до этого — 5 862.
Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , РИА Новости
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