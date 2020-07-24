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СФ одобрил закон, обязывающий росгвардейцев представляться гражданам 

ТАСС 1 час назад
Росгвардейцев обязали представляться гражданам
Фото: РИА Новости
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение — за исключением случаев, когда им нужно незамедлительно пресечь правонарушение.
Закон устанавливает, что сотрудник войск национальной гвардии обязан "назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, а в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина".
Исключение делается только для ситуаций, когда необходимо "незамедлительное пресечение преступления или административного правонарушения либо преследование совершивших их лиц".
В настоящее время в законодательстве закреплена обязанность полицейских представиться и предъявить служебное удостоверение, разъяснить причины и основания применяемых ограничивающих мер, а также права и обязанности гражданина. На росгвардейцев же такая обязанность не распространяется. Как полагают авторы инициативы, это лишает граждан возможности убедиться, что к ним обращается представитель власти.
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Общество , Росгвардия , Совет Федерации
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