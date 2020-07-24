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«Валят на Путина»: россияне ответили на претензии британцев 

Мария Иванова 52 минуты назад
«Валят на Путина»: россияне ответили британцам
Фото: ТАСС
Интернет-пользователи раскритиковали статью британского писателя и историка Оуэна Мэтьюза, заявившего, что президент России Владимир Путин помогает Западу самоуничтожиться. По мнению пользователей, британцы решили «найти крайних».
Как писал «Рамблер», в своей статье для The Spectator Мэтьюз заявил, что Кремль и российские тролли пытаются преувеличить проблемы Запада, используя для этого разные поводы, в том числе движение Black Lives Matter. Он отметил, что в ФБР предупреждают о все более и более опасных информационных атаках России.
«Россия может помочь — и, безусловно, помогает — Америке и ее союзникам уничтожить самих себя», — заявил писатель.
«Маленькая поправочка: не Путин доведёт Запад до самоуничтожения, а Запад доведёт Запад до самоуничтожения. Самоуничтожитель самоуничтожится, без всякого Путина», — написал в комментариях пользователь «Рамблера» Leksos2 Мухин (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Не могут посмотреть правде в глаза, валят всё на Путина. На самом деле Содом и Гоморра уничтожают себя сами», — написал в твиттере @publikatsii_ru.
«Эти всегда крайних ищут», — добавил @Tanych2.
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Комментарии 6
Общество , Владимир Путин , ФБР
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