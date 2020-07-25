В Минздраве спрогнозировали ситуацию с COVID-19

Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью. Об этом рассказал главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов

"Рост возможен в связи с тем, что осенью традиционно начинается период вирусных инфекций, но подъема, который был раньше, мы уже не ожидаем", — цитирует эксперта РИА Новости.

В России идет активная работа над лекарством от нового типа коронавируса. Его разработкой занимаются специалисты 17 научных организаций, которые уже заявили о существовании более 26 видов вакцин. Уже известно о том, что центр "Вектор" получил разрешение на проведение клинических испытаний лекарства от коронавируса и 27 июля первые добровольцы будут вакцинированы.

Как ранее сообщала "РГ", "Вектор" разработал и провел доклинические испытания трех вакцин от коронавируса, одна из которых предназначена для интерназального введения.