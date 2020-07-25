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В Минздраве оценили темпы осеннего распространения COVID-19 

Российская Газета и ещё 30 5 часов назад
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с COVID-19
Фото: РИА Новости
В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью. Об этом рассказал главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов.
"Рост возможен в связи с тем, что осенью традиционно начинается период вирусных инфекций, но подъема, который был раньше, мы уже не ожидаем", — цитирует эксперта РИА Новости.
В России идет активная работа над лекарством от нового типа коронавируса. Его разработкой занимаются специалисты 17 научных организаций, которые уже заявили о существовании более 26 видов вакцин. Уже известно о том, что центр "Вектор" получил разрешение на проведение клинических испытаний лекарства от коронавируса и 27 июля первые добровольцы будут вакцинированы.
Стали известны новые подробности о коронавирусе
Как ранее сообщала "РГ", "Вектор" разработал и провел доклинические испытания трех вакцин от коронавируса, одна из которых предназначена для интерназального введения.
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Общество , Другое , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , РИА Новости
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