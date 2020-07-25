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Накроет заново: Минздрав предупредил россиян о второй волне covid 

Майк Габриелян и ещё 38 32 минуты назад
Представитель Минздрава оценил вероятность второй волны коронавируса в России.
Главный инфекционист министерства Владимир Чуланов заявил, что осенью. заболеваемость COVID-19 значительно не поднимется, передаёт РИА Новости.
«Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», — сказал эксперт.
Чуланов считает, что осенью ситуация осложнится, но не будет критической. Небольшой всплеск вызовет начало учёбы в школах и институтах. Ранее не общавшиеся люди образуют группы, что создаст условия для распространения воздушно-капельных инфекций. Поэтому возможен подъём заболеваемости.
Стали известны новые подробности о коронавирусе
В пресс-службе Минздрава пояснили, что Россия только начала выходить из пандемии COVID-19; в отдельных регионах страны ситуация остаётся напряженной.
Ранее «Рамблер» сообщал, что американские ученые нашли способ уничтожить коронавирус ультрафиолетом за несколько секунд.
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Общество , Видео , Другое , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , РИА Новости
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