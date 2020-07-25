Накроет заново: Минздрав предупредил россиян о второй волне covid 

Представитель Минздрава оценил вероятность второй волны коронавируса в России

«Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», — сказал эксперт.

Чуланов считает, что осенью ситуация осложнится, но не будет критической. Небольшой всплеск вызовет начало учёбы в школах и институтах. Ранее не общавшиеся люди образуют группы, что создаст условия для распространения воздушно-капельных инфекций. Поэтому возможен подъём заболеваемости.

В пресс-службе Минздрава пояснили, что Россия только начала выходить из пандемии COVID-19; в отдельных регионах страны ситуация остаётся напряженной.