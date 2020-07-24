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Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда о лишении схиигумена Сергия сана 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Патриарх Кирилл утвердил лишение схиигумена Сергия сана
Фото: ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова), сообщает сайт Русской православной церкви в пятницу.
"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана", — говорится в сообщении.
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Общество , Другое , Патриарх Кирилл , РПЦ
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