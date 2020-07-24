Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Милонов предложил главе Минюста вернуть в паспорт графу «национальность» 

Говорит Москва и ещё 1 25 минут назад
В паспорт РФ захотели вернуть старую графу
Фото: РИА Новости
Милонов предложил главе Минюста вернуть в паспорт графу «национальность». По мнению депутата, этот пункт следует заполнять по желанию гражданина.
«В нашей стране "национальный вопрос" долгое время ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР. Негласное разделение национальностей по принципу благонадёжности коммунистической партии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан», — указал Виталий Милонов в письме, на которое ссылается РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что многие граждане хотят вернуть в паспорт графу о национальности.
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Говорит Москва: последние новости
В Екатеринбургской епархии помогу следствию проверить сообщения о насилии над детьми в монастыре В Екатеринбургской епархии помогу следствию проверить сообщения о насилии над детьми в монастыре Иммунолог посмеялся над ношением масок на улице и на пляже Иммунолог посмеялся над ношением масок на улице и на пляже В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Сергея Фургала В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Сергея Фургала
Общество , Виталий Милонов , Минюст РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
Подтверждена теория Платона о форме Земли
Подтверждена теория Платона о форме Земли
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Видео
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение