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Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 1 час назад
Россия первой в мире завершила разработку вакцины от COVID-19
Фото: Рамблер
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. «Как прошла неделя?» — большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
Главное за неделю1. Россия первой в мире завершила разработку вакцины от коронавируса. Как так вышло?2. Дальневосточный сериал. Новый губернатор Хабаровского края зарабатывает очки у местных, обещая финансирование из центра и снижение тарифов ЖКХ. Подходящая цена за прекращение митингов?3. За путешествия по России можно будет получить кэшбек. Что это: смехотворная компенсация морального вреда или крутой способ привлечь путешественников?4. Владимир Зеленский пошёл на поводу у террориста и записал видеообращение про фильм Земляне, чтобы тот отпустил заложников в Луцке. Достойно/недостойно лидера страны?5. Госдума приняла закон о запрете кальянов и вейпов в общественных местах.
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.
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Общество , Владимир Зеленский , Госдума , Apple , Google
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