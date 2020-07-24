Россия первой в мире завершила разработку вакцины от COVID-19

"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. «Как прошла неделя?» — большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.

Главное за неделю1. Россия первой в мире завершила разработку вакцины от коронавируса. Как так вышло?2. Дальневосточный сериал. Новый губернатор Хабаровского края зарабатывает очки у местных, обещая финансирование из центра и снижение тарифов ЖКХ. Подходящая цена за прекращение митингов?3. За путешествия по России можно будет получить кэшбек. Что это: смехотворная компенсация морального вреда или крутой способ привлечь путешественников?4. 1. Россия первой в мире завершила разработку вакцины от коронавируса. Как так вышло?2. Дальневосточный сериал. Новый губернатор Хабаровского края зарабатывает очки у местных, обещая финансирование из центра и снижение тарифов ЖКХ. Подходящая цена за прекращение митингов?3. За путешествия по России можно будет получить кэшбек. Что это: смехотворная компенсация морального вреда или крутой способ привлечь путешественников?4. Владимир Зеленский пошёл на поводу у террориста и записал видеообращение про фильм Земляне, чтобы тот отпустил заложников в Луцке. Достойно/недостойно лидера страны?5. Госдума приняла закон о запрете кальянов и вейпов в общественных местах.