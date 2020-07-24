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Мурашко заявил, что летальность коронавирусной инфекции в России сейчас составляет 1,62% 

ТАСС и ещё 7 53 минуты назад
Мурашко оценил летальность от коронавируса в России
Фото: РИА Новости
Летальность коронавирусной инфекции в целом по России составляет 1,62%, что является одним из самых низких показателей в мире. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на третьем совещании министров здравоохранения государств — членов ШОС в формате видеоконференции.
"Основной задачей было сохранение жизней граждан, летальность составила 1,62%. Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, и поэтому специалисты-медики работают и в круглосуточном режиме спасают жизни граждан", — сказал он.
Министр добавил, что сейчас идет работа над восьмой версией временных методических рекомендаций по профилактике и лечению заболевания, которое вызывает коронавирус, также над обновлением рекомендаций по реабилитации пациентов. Он подчеркнул, что за все время борьбы с вирусом в России не было ни одного случая отказа в оказании медпомощи из-за дефицита мест в больницах.
"Мы не имели проблем и дефицита реанимационного оборудования. Не было ни единого случая отказа в оказании медицинской помощи в связи с дефицитом либо коечной сети, либо мест в реанимации", — подчеркнул Мурашко.
Кроме того, по его словам, все препараты, использовавшиеся для лечения коронавирусной инфекции, тестировались как in vitro, так и in vivo, а для блокировки цитокинового шторма за короткое время было выпущено несколько отечественных препаратов.
"Мы идем по пути формирования фармацевтически управляемой ситуации. В первую очередь с акцентом на профилактические мероприятия", — пояснил он.
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Комментарии
Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ШОС
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