Мурашко оценил летальность от коронавируса в России

"Основной задачей было сохранение жизней граждан, летальность составила 1,62%. Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, и поэтому специалисты-медики работают и в круглосуточном режиме спасают жизни граждан", — сказал он.

Министр добавил, что сейчас идет работа над восьмой версией временных методических рекомендаций по профилактике и лечению заболевания, которое вызывает коронавирус, также над обновлением рекомендаций по реабилитации пациентов. Он подчеркнул, что за все время борьбы с вирусом в России не было ни одного случая отказа в оказании медпомощи из-за дефицита мест в больницах.

"Мы не имели проблем и дефицита реанимационного оборудования. Не было ни единого случая отказа в оказании медицинской помощи в связи с дефицитом либо коечной сети, либо мест в реанимации", — подчеркнул Мурашко.

Кроме того, по его словам, все препараты, использовавшиеся для лечения коронавирусной инфекции, тестировались как in vitro, так и in vivo, а для блокировки цитокинового шторма за короткое время было выпущено несколько отечественных препаратов.

"Мы идем по пути формирования фармацевтически управляемой ситуации. В первую очередь с акцентом на профилактические мероприятия", — пояснил он.