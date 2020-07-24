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Украине предрекли массовые беспорядки 

Lenta.ru 43 минуты назад
Украине предрекли массовые беспорядки
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Осенью на Украине могут вспыхнуть массовые беспорядки из-за недостаточно сильной правоохранительной системы в стране. Таким мнением с телеканалом NewsOne поделился политолог Михаил Погребинский.
Комментируя захват автобуса в городе Луцк, он предсказал стране рост протестных настроений по мере приближения к местным выборам. Такие настроения, по словам эксперта, могут обрести массовый характер. «Остается месяц-два максимум для того, чтобы правоохранительная система показала, что она умеет работать против беспредела представителей радикальных организаций», — предупредил он.
21 июля дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в городе Луцк Волынской области. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в интернет публикацию с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Украинский лидер выполнил требования Кривоша и записал соответствующее видео. После этого мужчина отпустил заложников и сдался правоохранителям.
В отношении захватчика была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ему вменяют совершение теракта, захват заложников, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное обращение с оружием.
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Общество , В мире , Украина , Михаил Погребинский , Владимир Зеленский , МВД , Луцк
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