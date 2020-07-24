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Ученый призвал навсегда отказаться от рукопожатий из-за коронавируса 

Мир24 44 минуты назад
Людей призвали навсегда отказаться от рукопожатий
Фото: PressFoto
Для того чтобы избежать пандемий в будущем, следует изменить ряд поведенческих привычек. К примеру, нужно избавиться от рукопожатий при встрече, уверен микробиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Бэрон Пиот, пишет издание The Daily Telegraph.
По словам специалиста, традиционные рукопожатия можно заменить приветствиями в японском стиле. Пиот также считает, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции во время респираторных болезней должны стать нормой в обществе.
Пмот привел статистику из Австралии. Там зафиксировали снижение больных гриппом и другими инфекционными заболеваниями на фоне введенных мер социального дистанцирования. По словам ученого, на избежание эпидемий в долгосрочной перспективе могут быть направлены культурные модели поведения в разных странах мира.
Напомним, в начале июля британский премьер Борис Джонсон заявил о возможном ужесточении масочного режима из-за ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. По словам главы правительста, граждане быстрее вернутся к нормальной жизни, если будут соблюдать рекомендации.
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Комментарии 3
Общество , Наука и техника , Борис Джонсон
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