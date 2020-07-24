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Получение гражданства России упростили 

Артём Кульша и ещё 9 21 минуту назад
В России вступил в силу закон, упрощающий получение российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС.
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Согласно ему, с сегодняшнего дня иностранцам больше не нужно предоставлять в органы внутренних дел вместе с заявлением о приобретении российского гражданства документ о выходе из имеющегося гражданства и документы, подтверждающие источник средств существования.
Иностранцы, проживающие в России и имеющие дееспособных совершеннолетних детей — граждан России, могут приобрести гражданство без соблюдения условия о сроке проживания. Иностранцы — выпускники российских высших учебных заведений теперь обязаны перед получением гражданства официально отработать не три года, а один.
Тот же закон сделал обязательным проведение дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства при приобретении ими гражданства России и установил полномочия Министерства внутренних дел (МВД) России по утверждению формы и порядка подачи уведомления о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.
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Общество , Видео , Гражданство РФ , МВД
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