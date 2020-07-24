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Новости за ночь: Вступили в силу новые правила принятия иностранцев в гражданство РФ 

Национальная Служба Новостей и ещё 7 1 час назад
Гражданам бывшего СССР раздадут паспорта РФ
Фото: ТАСС
В России вступил в силу закон, упрощающий получение гражданства РФ для иностранцев и лиц без гражданства. Теперь соискателям ненужно подавать заявление об отказе от уже имеющегося гражданства.
Согласно новым правилам, отменяется требование о необходимости три года находиться в России к заявителю, имевшему гражданство СССР, жившему или живущему в странах-членах бывшего СССР, но не получившему гражданство этих государств, сообщает телеканал «360».
Украинцам, белорусам и казахстанцам отныне можно подавать заявление на приём в российское гражданство без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство. Новый закон сокращает до одного года срок осуществления трудовой деятельности в РФ для выпускников российских вузов.
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Общество , Гражданство РФ
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