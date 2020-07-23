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Критику РПЦ со стороны молодежи объяснили 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Критику РПЦ со стороны молодежи объяснили
Фото: РИА Новости
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда объяснил большое количество шуток и критики со стороны молодежи в адрес русской православной церкви (РПЦ) тем, что священники и миряне сами зачастую дают на это повод. Таким мнением он поделился с ведущим популярно-исторического канала «11 ЭКЮ» на YouTube.
«Сегодня нередко и представители Церкви дают повод какой-то… Под "представителями" я имею в виду просто священников и мирян, они дают повод для таких комментариев», — сказал Легойда.
Другими причинами критики со стороны молодежи, по его словам, могут быть присущее ей «бунтарство», а также некая народная культура.
«С одной стороны, а давайте откровенно посмотрим, в нашей культуре что, не было "Сказки о попе и его работнике Балде"? Ну, она же была, и это не начало XXI века — это первая половина XIX века. И, соответственно, классик, наверное, не на пустом месте это написал», — пояснил Легойда.
Он также отметил, что присущее молодежи бунтарство часто распространяется и на старшие поколения, на политику. Кроме того, критика церкви зачастую обусловлена модными веяниями. Сам же Легойда, по его словам, не боится подобных высказываний в адрес РПЦ и считает, что церковь глубинна и помогает человеку найти самое важное в жизни.
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Общество , Владимир Легойда , РПЦ
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