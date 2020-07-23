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Вдова актера Арташонова продает вещи мужа ради памятника 

Павел Тиунов 19 минут назад
Вдова актера Арташонова продает вещи мужа ради памятника
Фото: соцсети
Вдова актера Игоря Арташонова актриса Кристина Рубан заявила о продаже личных вещей покойного супруга, сообщает Starhit.
Женщина уверяет, что на вырученные деньги собирается поставить памятник на могиле артиста.
Арташонов, известный зрителю по ролям в сериалах «Ликвидация», «Молодежка», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», скончался в июле 2015 года. Причиной смерти, как сообщал «Рамблер», стал оторвавшийся тромб.
Спустя пять лет после трагедии вдова актера Кристина Рубан опубликовала в Сети объявление о продаже личных вещей покойного мужа: потенциальным покупателям предлагаются личные дневники артиста, его загранпаспорт, фотографии. Женщина оценила памятные предметы в 100 тысяч рублей.
Общаясь с журналистом Starhit, Рубан призналась, что вынуждена продавать вещи супруга из-за тотальной нехватки денег. Она подчеркнула, что друзья мужа ей никак не помогают, средства, выделенные МХАТом, где служил ее супруг, присвоил себе неизвестный злоумышленник. При этом на могиле Арташонова до сих пор не установлен памятник.
«У нас стоит деревянный крест, который давно испортился из-за дождя», — отметила Рубан.
Актриса также рассказала, что продолжает бороться за собственную жизнь: она больна раком. Раз в год женщина ложится на операцию, регулярно принимает дорогостоящие лекарства.
По словам артистки, она хочет поставить на могиле мужа «не статую», а прочный крест, повесить на него фотографию Арташонова, написать годы жизни, обсыпать могилу галькой, поставить ограду. На всё вышеперечисленное планирует потратить около 300 тысяч рублей, которые, уверяет, ей никогда не удастся собрать собственными силами.
Комментарии
Общество , Игорь Арташонов , Кристина Рубан , StarHit
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