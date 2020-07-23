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Шахназаров поддержал скандальное обращение Симоньян 

Вероника Полынина 10 минут назад
Режиссер Карен Шахназаров поддержал обращение главного редактора RT к властям Армении. Об этом сообщила сама Симоньян в Twitter.
«Карен Шахназаров подписывается», — написала она.
Как сообщал «Рамблер», ранее Маргарита Симоньян выступила с обращением к армянской власти, в котором обвинила официальный Ереван в неблагодарности к России и последовательной антироссийской политике. В частности, Симоньян заявила, что власти «наводнили Армению антироссийские НКО» и сделали страну плацдармом антироссийских сил на Кавказе. Она заявила, что Армения не вправе ждать помощи от России в ситуации разгоревшегося конфликта с Азербайжданом «после всего зла и захлебывающегося презрения, которое вы проявляли к России в последние годы».
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После публикации Симоньян заявила, что выразила свою точку зрения, но ряд ее знакомых армян позвонили ей с вопросом, можно ли публично поставить свою подпись под обращением.
Напомним, что с 12 июля на армяно-азербайджанской границе не прекращаются обстрелы и боестолкновения. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала.
Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.
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Общество , Видео , Маргарита Симоньян , Карен Шахназаров , Армения
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