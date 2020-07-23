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Политолог рассказал, почему всем россиянам нельзя раздать деньги 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Почему нельзя просто раздать денег россиянам
Фото: nsn.fm
Правительство до 30 октября разработает меры для снижения уровня бедности в стране до 6,6%. О том, что можно предпринять в этой сфере, и чем грозит прямая раздача денег населению, рассказал «Радио 1» политолог, генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
«Если мы говорим о стратегических мерах борьбы с бедностью, то это создание высокооплачиваемых рабочих мест. Но это очень тяжёлая задача. Она не на день, не на месяц. На короткую перспективу — только раздача денег, другого здесь нет. Но важна раздача денег адресная, именно тем людям, которым они нужны, чтобы купить еду, одежду, а не просто всем — иначе люди могут начать покупать валюту, накапливать средства, и это приведёт к инфляции. И в этом самая большая проблема: пройти между инфляцией и нищетой. Для этого нужна очень точная адресность этой помощи», — сказал Журавлёв.
Другой составляющей борьбы с бедность должно стать отсутствие торгового монополизма.
«Если, например, в городе есть только магазины одной сети, то при росте доходов населения там просто повысят цены. Так что решать проблему с бедностью надо вместе с активной работой антимонопольной службы», — пояснил Журавлёв.
Он подчеркнул, что при правильной адресности поддержки, помощи только тем людям, которые не могут реализовать базовые потребности в еде и одежде, переизбытка денежной массы у населения не будет. Напротив, торговые сети смогут распродать товарные излишки. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей для правительства страны. Он сообщил, что эпидемия коронавируса изменила ситуацию на рынке труда и что правительство приняло ряд мер для поддержки населения.
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Общество , Михаил Мишустин , Дмитрий Журавлев , ФАС
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