Почему нельзя просто раздать денег россиянам

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Правительство до 30 октября разработает меры для снижения уровня бедности в стране до 6,6%. О том, что можно предпринять в этой сфере, и чем грозит прямая раздача денег населению, рассказал «Радио 1» политолог, генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлёв

«Если мы говорим о стратегических мерах борьбы с бедностью, то это создание высокооплачиваемых рабочих мест. Но это очень тяжёлая задача. Она не на день, не на месяц. На короткую перспективу — только раздача денег, другого здесь нет. Но важна раздача денег адресная, именно тем людям, которым они нужны, чтобы купить еду, одежду, а не просто всем — иначе люди могут начать покупать валюту, накапливать средства, и это приведёт к инфляции. И в этом самая большая проблема: пройти между инфляцией и нищетой. Для этого нужна очень точная адресность этой помощи», — сказал Журавлёв.

Другой составляющей борьбы с бедность должно стать отсутствие торгового монополизма.

«Если, например, в городе есть только магазины одной сети, то при росте доходов населения там просто повысят цены. Так что решать проблему с бедностью надо вместе с активной работой антимонопольной службы», — пояснил Журавлёв.