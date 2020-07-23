Россияне отказываются от метро

Россияне стали чаще покупать подержанную мототехнику, во втором квартале 2020 года спрос на этот вид транспорта вырос на 45%, свидетельствует предоставленное «Газете.Ru» исследование «Авито Авто». Причем динамика спроса опережает предложение, такой повышенный интерес россиян к мотоциклам и скутерам связан с желанием избежать лишних контактов в общественном транспорте, считают эксперты.

С апреля по июнь 2020 года россияне стали на 45% чаще интересоваться подержанной мототехникой, подсчитало «Авито Авто». Причем динамика спроса более чем в три раза опережает динамику предложения за второй квартал. Мотоциклы искали в объявлениях о продаже на 41% чаще (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а скутеры — на 42%.

Средняя цена подержанного мотоцикла за указанный период составила 200 тыс. рублей, что на 19% выше уровня предыдущего года. Мопедов и скутеров с пробегом — 43,6 тыс. рублей.

Самую высокую стоимость байков и мопедов аналитики зафиксировали в Новосибирске Красноярске — в этих городах она составила 412,6 тыс. рублей и 400 тыс. рублей соответственно.

Наиболее активно в апреле-июне двухколесным транспортом интересовались в столице и Санкт-Петербурге — на оба города приходится в общей сложности более 6% общего спроса по России . В Москве спрос на мотоциклы за год вырос на 6%, в Петербурге — на 16%. Наибольшая динамика спроса отмечалась в Барнауле Иркутске , Новосибирске и Омске . В каждом из этих городов он вырос год к году более чем на 50%.

Всплеск покупок мотоциклов и скутеров объясняется, прежде всего, повышенным интересом россиян ко всем видам личного транспорта на фоне пандемии, полагают в «Авито». Ранее компания проводила опрос, который показал, что 43% граждан и после снятия режима самоизоляции намерены реже использовать общественный транспорт из-за повышенного риска заражения коронавирусом. Это, в свою очередь, и стало импульсом для поиска альтернативных способов передвижения.

«Согласно результатам нашего опроса, на фоне пандемии 9% россиян, у которых раньше не было автомобиля, решили приобрести машину. Жители страны, несмотря на завершение самоизоляции, по-прежнему стремятся свести к минимуму пребывание в общественных местах и активно интересуются личным транспортом.

Поскольку мототранспорт остается более доступным, чем автомобили, значительный рост спроса на эту категорию в текущих условиях закономерен», — рассказал руководитель «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

В сравнении с предыдущим мотосезоном в этом году россияне активнее скупают и внедорожную мототехнику (багги и квадроциклы), за второй квартал спрос на нее вырос на 81%. Эту тенденцию эксперты также объясняют следствием постпандемического изменения поведения потребителей — во время карантина многие предпочли изолироваться в загородном жилье, где такой транспорт наиболее оптимален.

Повышенный спрос на мототехнику носит кратковременный характер и обусловлен конъюнктурой этого года, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если до работы расстояние не более 60 км, то покупка мотоцикла или скутера выглядит вполне обоснованной. Но этот всплеск носит исключительно временный характер, в России с октября по апрель холодная погода, она не подходит для использования двухколесного транспорта. С окончанием пандемии уже не будет причины так активно покупать мотоциклы», — пояснил «Газете.Ru» Бургазлиев.

География использования мототехники также сильно привязана к качеству дорог, преимущественно мотоциклы покупают жители больших городов, где дороги содержатся в надлежащем состоянии, отметил эксперт.

Коронавирус показал, насколько важен для личной независимости и безопасности личный транспорт, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. В этой связи становится очевидным, что борьба властей в городах и в том числе в столице с личным транспортом играет только на руку эпидемии.