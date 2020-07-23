В московском цирке раскрыли секрет Брежнева 

В Большом Московском цирке нашли пуленепробиваемые пластины, с помощью которых, по одной из версий, генсека Леонида Брежнева защищали от покушений. Об этом сообщается на сайте цирка.

Две металлические пластины толщиной по семь миллиметров были обнаружены 22 июля во время ремонта манежа.

В пресс-службе отметили, что о существовании пластин, вмонтированных в деревянные перила, сотрудники цирка не знали более 40 лет.

«В строительной документации, которую подняли из архива, такие сооружения не значились. Что позволяет сделать вывод — конструкции были изготовлены как элемент защиты», — отметили в цирке.

Как писал «Рамблер», Большой Московский цирк открыли в 1971 году, когда генсеком был Брежнев. В пресс-службе цирка заявили, что здание на проспекте Вернадского было достроено именно благодаря Брежневу, который впоследствии там часто бывал.