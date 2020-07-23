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Исследование: какая группа крови приводит к алкоголизму 

Павел Тиунов 38 минут назад
Исследование: какая группа крови приводит к алкоголизму
Фото: ТАСС
Американские ученые вместе с японскими коллегами выяснили, какая группа крови располагает к возникновению у человека непреодолимой тяги к алкоголю, сообщает издание BIG picture.
Обладатели I группы крови спиваются крайне редко, поскольку имеют стойкую психологическую защиту от алкоголизма. Однако, ученые отмечают, что если человек всё же пристрастится к спиртному, то с большой долей вероятности его пищеварительная система даст сбой. Кроме того, люди с этой группой крови, запиваясь, провоцируют возникновение старческой деменции.
Среди обладателей II группы крови много алкоголиков. Причину тяги к напитками покрепче эксперты объясняют особенностями эндокринной системы, которые приводят к дефициту глюкозы в крови при малейшем стрессе. Восполнить нехватку проще всего при помощи спиртного. Поэтому люди с второй группой крови на подсознательном уровне для снятия нервного напряжения выбирают алкоголь и, как результат, спиваются.
III группа крови характеризуется тем, что ее обладатели практически не страдают с похмелья. Всё потому, что в их организме алкоголь быстро расщепляется и практически без последствий. Алкоголиков среди «третьегруппников» очень мало, но, если им удается спиться, то в первую очередь страдают сердце и печень. Медики советуют людям с третьей группой пить напитки не крепче 20 градусов.
Наконец, IV группа особенна тем, что среди ее обладателей практически нет алкоголиков. Исключения составляют лишь люди с нарушением обмена веществ.
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