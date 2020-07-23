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Андрей Макаревич подаст в суд на новосибирского депутата за строчку из песни 

Экспресс газета 16 минут назад
«Я не согласен»: Макаревич собрался в суд с депутатом
Фото: ТАСС
Депутат Сергей Бондаренко незаконно разметил на своем агитационном баннере текст из композиции «За тех, кто в море» Андрея Макаревича. Музыкант отметил, что не знаком с новосибирским депутатом и планирует взыскать с него штраф за использование авторского текста. Впрочем, сам Бондаренко с позицией Макаревича не согласен.
«Он это сделал незаконно, ко мне он не обращался. На такое использование я не согласен. Мало требовать убрать, я еще потребую компенсацию. Думаю, что да [буду подавать в суд]. Я его знать не знаю», — рассказал Макаревич изданию «Подъём».
Незаконное использование строчек из песни Макаревича — это лишь часть провальной кампании депутата. На рекламном плакате политика перепутана последовательность полос российского флага.
Сергей Бондаренко, комментируя ситуацию, заметил, что фраза на его плакате не совпадает со строчкой из песни «Машины Времени» одной буквой.
«Строчка не полностью, так сказать, скопирована. У Макаревича — бурЕ, а у меня — бурЮ. Ну, конечно, это схожая фраза. Во избежание развития конфликта билборды сняты, и мы подыщем другой слоган…», — отметил Бондаренко.
Вероятно, конфликт будет улажен еще до судебного разбирательства. Сергей Бондаренко мгновенно отреагировал на требования артиста.
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Общество , Сергей Бондаренко , Андрей Макаревич
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