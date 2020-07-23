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СК подтвердил недостоверность информации о двойном гражданстве Мизулиной 

ТАСС и ещё 2 35 минут назад
Поставлена точка в вопросе гражданств Мизулиной
Фото: ТАСС
Следственный комитет (СК) в ходе проверки установил недостоверность распространенной ранее в Telegram-каналах и СМИ информации о наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе сенатора.
"В ответе ГСУ СК по городу Москве сообщается о том, что в ходе проверки установлена недостоверность сведений ряда СМИ и Telegram-каналов о наличии у сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства. Проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения этой недостоверной информации и лиц, причастных к размещению недостоверной информации", — отметили в пресс-службе.
Как говорится в ответе сенатору руководителя ГСУ СК РФ по Москве А. А. Стрижова, "установлено, что в телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.eg.ru, а также в Telegram-канале "Небожена" опубликована недостоверная информация о наличии гражданства и (или) вида на жительство".
Сама сенатор сказала ТАСС, что в середине января направила запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой о проведении проверки по факту сознательного распространения недостоверной информации о наличии у нее двойного гражданства. По ее словам, в запросе речь шла о Telegram-канале "Небожена" и ряде СМИ, которые опубликовали аналогичные материалы. Она подчеркнула, что воспринимает распространение этой лживой информации как попытку дискредитировать не только ее лично, но и весь российский парламент.
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Общество , Елена Мизулина , Генпрокуратура РФ , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
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