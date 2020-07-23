Поставлена точка в вопросе гражданств Мизулиной

Следственный комитет (СК) в ходе проверки установил недостоверность распространенной ранее в Telegram-каналах и СМИ информации о наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной . Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе сенатора.

"В ответе ГСУ СК по городу Москве сообщается о том, что в ходе проверки установлена недостоверность сведений ряда СМИ и Telegram-каналов о наличии у сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства. Проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения этой недостоверной информации и лиц, причастных к размещению недостоверной информации", — отметили в пресс-службе.

Как говорится в ответе сенатору руководителя ГСУ СК РФ по Москве А. А. Стрижова, "установлено, что в телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.eg.ru, а также в Telegram-канале "Небожена" опубликована недостоверная информация о наличии гражданства и (или) вида на жительство".