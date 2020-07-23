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В России разрешили рекламу вина в СМИ 

Экспресс газета 1 час назад
В России разрешили рекламу вина в СМИ
Фото: Экспресс газета
Государственная Дума России приняла законопроект, который снимает запрет на рекламу в СМИ вина, произведенного в странах Евразийского экономического союза.
Теперь рекламировать его можно в печатных изданиях, в теле— и радиопрограммах. Но только те продукты, которые произведены в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территориях России, Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Также рекламодатель должен будет подтверждать, что виноград выращен на территории государств ЕАЭС.
Депутаты сообщили, что закон принят для развития инфраструктуры в экономическом пространстве ЕАЭС, а также для увеличению прибыли СМИ от рекламы.
Ранее «Экспресс газета» писала, что в России повысят цену на водку и коньяк.
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Общество , Госдума , ЕАЭС
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