В России разрешили рекламу вина в СМИ 

Теперь рекламировать его можно в печатных изданиях, в теле— и радиопрограммах. Но только те продукты, которые произведены в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территориях России, Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Также рекламодатель должен будет подтверждать, что виноград выращен на территории государств ЕАЭС.

Депутаты сообщили, что закон принят для развития инфраструктуры в экономическом пространстве ЕАЭС, а также для увеличению прибыли СМИ от рекламы.

Ранее «Экспресс газета» писала, что в России повысят цену на водку и коньяк.