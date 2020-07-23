Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео 

Из-за наплыва туристов в Сочи периодически возникают огромные очереди. Одна из жительниц курортного города ранее сообщала, что в часы пик местные пляжи полностью заполнены людьми. Другой очевидец снял на камеру гигантскую очередь на горном курорте Роза Хутор. Запись появилась в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как отдыхающие выстроились в длинную цепочку в ожидании горного подъемника. При этом, по всей вероятности, длина очереди совсем не отпугивает туристов. Они спокойно ждут своей возможности воспользоваться подъемником.