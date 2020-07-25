Высоцкий ответил на «отрезанную голову отца»

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Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об «отрезанной голове отца» 

РИА Новости и ещё 26 25 минут назад
Актер театра и кино Никита Высоцкий в беседе с порталом "СтарХит" прокомментировал высказывание актера Станислава Садальского, который раскритиковал обновленный памятник на могиле поэта и певца Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище.
Ранее Садальский написал в своем инстаграме, что сын Высоцкого "отрезал папе голову". По его словам, с новой головой памятник "стал на тридцать сантиметров ниже".
"Сейчас Садальский на этом отпляшется, потом еще кто-то. Садальский — серьезный человек, но мне, честно говоря, на него плевать. А также на его высказывания обо мне и об отце", — признался Высоцкий-младший.
Сын Высоцкого отметил, что памятник поставили 35 лет назад. Тогда были определенные ограничения: монумент не мог быть выше 2,20 метров. Недавно родственник Владимира Высоцкого и создатель памятника Александр Рукавишников решили сделать все так, как хотели изначально.
"Обновленный памятник выглядит по-другому, но не плохо: он стал чуть выше, больше затонирован в бронзу, вылеплена новая голова", — заключил он.
Никита Высоцкий добавил, что вполне доволен новым монументом и лишь жалеет, что нельзя было ранее воплотить эту идею.
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Общество , Видео , Новости Москвы , Шоу-бизнес , Александр Рукавишников , Никита Высоцкий , StarHit
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