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Россияне готовы на многое ради Турции 

Алиса Селезнёва 48 минут назад
Россияне готовы на многое ради Турции
Фото: РИА Новости
Большинство россиян, у которых уже запланированы поездки в другие страны, признались в готовности изменить планы, если авиасообщение между Россией и Турцией будет восстановлено. Об этом со ссылкой на исследование онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip пишет «Лента.ру».
О том, что уже спланировали путешествие, рассказали 48% участников опроса, при этом 80% из них готовы изменить планы, если появится возможность отдохнуть в Турции.
При этом 76% респондентов заявили, что хотели бы поехать в Турцию осенью, а еще 73% путешественников надеются, что к этому времени и другие страны начнут принимать российских туристов.
Новость о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией и возможном открытии границ с другими странами не обрадовала только 7% принявших участие в опросе.
Как сообщал «Рамблер», международное сообщение было приостановлено в России 27 марта с целью борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. 15 июля Министерство транспорта Турции сообщило о достижении договоренности с властями России о восстановлении авиасообщения между странами. После появления этой информации спрос на туры в Турцию резко вырос.
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Комментарии
Общество , Lenta.ru , Турция
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