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Россиянину запретили охотиться из-за квартиры 

Lenta.ru 50 минут назад
Россиянину запретили охотиться из-за квартиры
Фото: Depositphotos
Андрею Данилову из села Ловозеро (Мурманская область) отказались ставить отметку в охотбилете, которая разрешает свободно добывать животных для личного потребления. Мужчина относит себя к национальности саами, но суд запретил ему промысел — у россиянина есть квартира, что якобы не соответствует образу жизни данного народа. Об этом пишет «7х7 — Горизонтальная Россия».
«Истец проживает в благоустроенной квартире, работает на горно-обогатительном комбинате и руководит Фондом саамского наследия и развития, у которого тот же вид деятельности, что и у библиотек, архивов, музеев», — говорится в решении суда.
Там заявили, что охота, рыбалка и собирательство не являются основным заработком Данилова.
«По мнению суда, саами — это тот, кто живет в тундре в чуме и кормится только добычей. Но ведь наш народ заставили жить в местах компактного проживания, загнали в села. Мы стремимся сохранять промысловые традиции», — объяснил мужчина.
Данилов пытается продолжать традиции саами, но для этого ему еще нужно доказать, что он саами.
«Замкнутый круг», — разводит руками россиянин.
На данный момент он планирует обжаловать решение в Конституционном суде, поскольку считает, что его право на традиционный образ жизни нарушено.
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Общество , Андрей Данилов , Мурманская Область
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