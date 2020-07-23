В Кировском районе Ленинградской области местные жители засняли на видео диких кабанов, переплывающих реку Неву. Животные пересекали реку против течения в сторону леса. По словам очевидца, кабанам успешно удалось доплыть до берега и скрыться в гуще леса. Есть мнение, что так проходит путь миграции этих диких животных, потому что представители этого вида уже не в первый раз замечены в данном месте. Ранее неоднократно сообщалось о том, что местные жители все чаще натыкаются на кабаньи гнезда, свитые из еловых веток. А во Всеволжске недавно заметили стаю кабанов на автомобильной парковке.
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
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