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В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия 

РИА Новости и ещё 3 31 минуту назад
Умер митрополит Евлогий
Фото: РИА Новости
Скончался известный архиерей Русской православной церкви, почти 30 лет возглавлявший Владимирскую епархию митрополит Евлогий (Смирнов), сообщил в четверг заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
По его данным, митрополит Евлогий скончался в среду. Иерарху РПЦ было 83 года, последнее время он не служил — находился на покое.
"Скончался находившийся на покое митрополит Евлогий (Смирнов). Много понес трудов: наместник Данилова монастыря в годы его открытия, наместник Оптиной (пустыни — ред.) также в годы открытия, почти 30 лет архиерей Владимирской епархии. Запомнился мне среди судей Высшего Общецерковного суда особой внимательностью к внутреннему состоянию участников судебных дел", — написал епископ Савва в своем Telegram-канале.
Он не уточнил причину смерти архиерея.
Священный Синод в декабре 2018 года почислил митрополита Евлогия на покой, выразив ему благодарность "за архипастырское окормление в течение многих лет Владимирской епархии, которое способствовало всестороннему развитию церковной жизни — увеличению числа приходов и численности духовенства, открытию монастырей и духовной школы", а также за деятельность в качестве главы Владимирской митрополии.
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Общество , РПЦ
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