17-летние россиянки рожают по третьему ребёнку

Ежегодно десятки несовершеннолетних россиянок становятся матерями. Некоторые к 17 годам уже имеют статус многодетных. Происходит это не только на Северном Кавказе, где раннее материнство обусловлено традициями, но и в других регионах страны. Виной всему отсутствие программ полового воспитания в российских школах, а также недостаток внимания взрослых к своим детям, считают эксперты. О других причинах ранних родов в России, а также о том, с какими проблемами в будущем может столкнуться ребёнок молодой мамы — в материале NEWS.ru.

В 2019 году три россиянки родили первенцев в 12 лет, а ещё 24 девочки впервые стали мамами в 13 лет.

Кроме того, родилось 42 ребёнка, которые стали третьими по счёту для 17-летних матерей. Самое большое число таких случаев произошло в Ставропольском крае (7). На втором месте расположилась Ростовская область (4). Третье место разделили Краснодарский край, Тамбовская и Владимирская области (3). Об этом свидетельствуют данные Росстата , с которыми ознакомился NEWS.ru.

Немалая часть ранних родов приходится на Северо-Кавказский федеральный округ. В частности, туда входит и Ставропольский край. Там подобная практика приветствуется, рассказала в разговоре с NEWS.ru член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова

Однако, как отмечает общественница, никто в таком случае не снимает с мужчин ответственность по статье за педофилию. Ведь возраст полового согласия в России составляет 16 лет. То есть, по закону, у 17-летней девушки теоретически может появиться только первый ребёнок, но никак не второй или третий.

Элина Жгутова, член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ:

Когда девушка в 17 лет рожает третьего ребёнка — это предмет для расследования. Однако статья о педофилии очень тонкая по части доказательной базы. Решение суда основывается исключительно на показаниях потерпевшей. В этом возрасте девушка может нарочно заявить о событиях, которых на самом деле не было. Некоторые не понимают, что это может привести к серьёзным последствиям. Бывает и такое, что девочке стыдно перед родителями и обществом и она не заявляет об изнасиловании. Особенно, если над ней надругался друг семьи или человек, который намного старше её.

Порядка 70% изнасилований девушек в возрасте 12-15 лет совершаются людьми, которые становятся гостями или проживают в одной квартире с жертвой. Речь может идти о друге брата, семьи, старших родственниках, а также сожителях или новых мужьях матери, заявила в разговоре с NEWS.ru директор Ассоциации народонаселения и развития и акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Обычно ребёнка запугивают, и он на протяжении длительного времени не рассказывает, что с ним произошло. Кроме того, в таком возрасте девочки зачастую не понимают, как человек, который бывает у них в гостях или вовсе живёт с мамой, может сделать что-то плохое. Они чувствуют, что происходит что-то не совсем правильное, но не могут осознать это в полной мере: в таком возрасте никто не объясняет девочке, что она неприкосновенна, пояснила Ерофеева. Связано это, в частности, с тем, что в российских школах не введены программы полового воспитания.

По этой же причине происходят и случаи ранней беременности, считает специалист. Многие дети попросту не слышали о необходимости предохраняться или не знают, как это делать.

Не менее важно отметить, что многие девушки начинают раннюю половую жизнь из-за скуки, давления сверстников, которые пытаются взять «на слабо», или же желания стать взрослой и завести личные отношения с другими людьми. Последнее зачастую обусловлено тем, что ребёнок не чувствует себя родным и нужным в своей семье, ему не с кем посоветоваться и поговорить. В стремлении найти тепло девушка получает его суррогат в виде сексуальных контактов. Очень часто это происходит в семьях, где ребёнка воспитывает бабушка или тётя, отмечает Ерофеева.

Самый правильный шаг при возникновении ранней беременности — прервать её, считает специалист. Связано это с тем, что в возрасте 12-15 лет девушка ещё сама — ребёнок.

Любовь Ерофеева, директор Ассоциации народонаселения и развития и акушер-гинеколог:

Дети, которые рождаются у очень молодых девушек, оказываются в итоге никому не нужны. По сути, мы отдаем второго, новорождённого ребёнка в семью, в которой всё и так неблагополучно, и старший ребёнок 12-14 лет пошёл по неправильному пути. Кроме того, девочка, которая родила в таком раннем возрасте, не сможет нормально закончить учёбу. А у ребёнка молодой матери, скорее всего, будут проблемы, связанные с воспитанием, поведением и здоровьем, потому что он не является желанным.

С психологической и физиологической сторон девушка готова к рождению ребёнка, начиная с 18 лет, отмечает Ерофеева. К этому моменту у неё появляется определённое понимание жизни, ответственность и, возможно, даже профессия.

Между тем, в России растёт количество абортов, которые делают впервые забеременевшие женщины. По словам экспертов, это связано с участившимися случаями раннего «сексуального дебюта» а также с психологическим давлением партнёра и родственников.