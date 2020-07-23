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Первый случай повторного случая коронавируса в России не подтвердился 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Повторный случай COVID-19 в России не подтвердился
Фото: Reuters
Администрация Владимирской области пояснила, что губернатор региона Владимир Сипягин не заявлял о случае повторного заражения коронавирусом, так как первый раз у медика была выявлена пневмония.
«Сообщаем, что медицинский работник Владимирской области, о котором упомянул глава региона, и имя которого мы не можем назвать в целях сохранения его персональных данных, в первом случае переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на коронавирус, а во втором случае заболевания результат теста на новую коронавирусную инфекцию был положительным», — передает РИА «Новости» сообщение администрации региона.
В среду Сипягин заявил, что медики выявили во Владимирской области первый в России случай повторного заболевания коронавирусом. Утверждалось, что сотрудник медучреждения дважды заболел коронавирусом, но выздоровел и уже вышел на работу.
Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что повторное заболевание коронавирусом может происходить из-за особенностей иммунной системы каждого человека.
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Комментарии
Общество , Владимир Сипягин , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , РИА Новости , Владимирская Область
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