Повторный случай COVID-19 в России не подтвердился

Администрация Владимирской области пояснила, что губернатор региона Владимир Сипягин не заявлял о случае повторного заражения коронавирусом, так как первый раз у медика была выявлена пневмония.

«Сообщаем, что медицинский работник Владимирской области, о котором упомянул глава региона, и имя которого мы не можем назвать в целях сохранения его персональных данных, в первом случае переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на коронавирус, а во втором случае заболевания результат теста на новую коронавирусную инфекцию был положительным», — передает РИА «Новости» сообщение администрации региона.

В среду Сипягин заявил, что медики выявили во Владимирской области первый в России случай повторного заболевания коронавирусом. Утверждалось, что сотрудник медучреждения дважды заболел коронавирусом, но выздоровел и уже вышел на работу.