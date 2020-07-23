Собчак попросила Бастрыкина о помощи

Телеведущая обратилась к главе Следственного комитета , генпрокурору и детскому омбудсмену.

Ранее Ксения Собчак приехала в Среднеуральский монастырь для съёмок фильма о схиигумене Сергие, которого лишили права проповедовать из-за его видеороликов, где он отрицал пандемию коронавируса и сообщал о чипировании населения под видом вакцинации.