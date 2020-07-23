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Ксения Собчак сообщила о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском монастыре 

Говорит Москва и ещё 5 1 час назад
Собчак попросила Бастрыкина о помощи
Фото: РИА Новости
Телеведущая обратилась к главе Следственного комитета, генпрокурору и детскому омбудсмену.
Как сообщает портал 66.ru, в своём письме Александру Бастрыкину, Игорю Краснову и Анне Кузнецовой журналистка рассказала о получении свидетельств, что в обители, в частности, избивают людей и вовлекают их в употребление наркотиков. Собчак апеллирует к собственному фильму, который она сняла во время посещения монастыря этим летом.
Ранее Ксения Собчак приехала в Среднеуральский монастырь для съёмок фильма о схиигумене Сергие, которого лишили права проповедовать из-за его видеороликов, где он отрицал пандемию коронавируса и сообщал о чипировании населения под видом вакцинации.
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