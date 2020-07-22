Россиянин выиграл полмиллиарда и получил инсульт

Незадолго до выигрыша мужчину еще и сократили на работе, он был слесарем на стройке.

Теперь родные россиянина считают, что лучше бы этих денег вообще не было. После инсульта у пожилого мужчины появились проблемы с памятью, он стал хуже разговаривать. Реабилитация победителю так и не помогла, уточняет «Ридус».