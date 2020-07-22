90% детей до 16 лет получили «президентские» выплаты

Дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России выплачены около 90% потенциальных получателей, заявил глава Пенсионного фонда Максим Топилин

«Действительно, последние недели ведется очень серьезная работа по выплатам, прежде всего детишкам — это дети от нуля до трех лет и также еще с трех до 16 лет. За последнее время мы вышли на достаточно высокие показатели охвата — уже более 90%», — передает его слова «Интерфакс».

Он пояснил, что по стране на «детскую» выплату могут рассчитывать семьи, где воспитывают 28 млн детей до 16 лет.

«В ближайшее время, я думаю, мы выйдем почти на стопроцентный охват этого показателя», — заключил Топилин.

На прошлой неделе сообщалось, что Минфин перечислил 555 млрд рублей или 99% всех средств, выделенных на дополнительные выплаты семьям с детьми на фоне ситуации с коронавирусом.