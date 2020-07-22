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«Президентские» выплаты получили родители более 90% детей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
90% детей до 16 лет получили «президентские» выплаты
Фото: depositphotos.com
Дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России выплачены около 90% потенциальных получателей, заявил глава Пенсионного фонда Максим Топилин.
«Действительно, последние недели ведется очень серьезная работа по выплатам, прежде всего детишкам — это дети от нуля до трех лет и также еще с трех до 16 лет. За последнее время мы вышли на достаточно высокие показатели охвата — уже более 90%», — передает его слова «Интерфакс».
Он пояснил, что по стране на «детскую» выплату могут рассчитывать семьи, где воспитывают 28 млн детей до 16 лет.
«В ближайшее время, я думаю, мы выйдем почти на стопроцентный охват этого показателя», — заключил Топилин.
На прошлой неделе сообщалось, что Минфин перечислил 555 млрд рублей или 99% всех средств, выделенных на дополнительные выплаты семьям с детьми на фоне ситуации с коронавирусом.
В мае президент Владимир Путин объявил о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, а в конце июня предложил выплатить ее еще раз по 10 тыс. рублей.
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Комментарии
Общество , Максим Топилин , Владимир Путин , Минфин , Интерфакс
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