В Главном храме ВС РФ провели первое венчание

"Ковалевы Анатолий Никифорович и Ирина Иннокентьевна - супружеская пара, которая вместе уже 58 лет. Они прошли войну, будучи детьми, но сумели пережить все самые непростые моменты того времени", - говорится в релизе.
Ирина Ковалева призналась, что это очень символично для их семьи: "Вся семья военная. Я мечтала об этом 15 лет, и вот я подумала, что, наконец, наша мечта осуществляется".
"Венчанный брак - это особая ответственность, и в этом браке вы отдаете частичку друг друга. Это, конечно, не последнее венчание в Главном храме, и в этом есть особая гордость - обвенчаться в таком месте, которое является объектом культурного достояния нашей страны", - сказал епископ, которого цитирует военное ведомство.