Туристы, которые приобрели туры на российские курорты, получат компенсацию затрат в размере от 5 до 15 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин . По его словам, на эти цели планируется выделить из бюджета около 15 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Заявление главы кабмина прозвучало в Государственной думе РФ во время оглашения отчета о работе российского правительства. Мишустин подчеркнул, что выплата в размере от 5 до 15 тысяч рублей будет выплачиваться в зависимости от приобретенного тура. Примечательно, что компенсацию можно будет получить за путевки, купленные в течение всего 2020 года. Глава правительства подчеркнул, что деньги положены за отдых в конкретных российских регионах, список которых уже составлен Ростуризмом

Мишустин отметил, что всего на компенсации из бюджета будет выделено около 15 миллиардов рублей. По его словам, отрасль туризма является одной из самых перспективных в стране. Премьер-министр также добавил, что российские турфирмы сегодня находятся в «сложном положении». В связи с этим правительство РФ оказывает поддержку представителям сферы: например, туроператорам уже предоставлены субсидии в размере 3,5 миллиарда рублей.